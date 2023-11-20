أخبار الفن| صديق أحمد زكي يكشف حقيقة ارتباطه بـ نجلاء فتحي.. وهذه قائمة أسعار تذاكر حفل محمد رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية:

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 24 نوفمبر الجاري.



وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى وهي الفئة الذهبية بمبلغ230 ريال أي ما يعادل 1800 جنيه مصري والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي أي ما يعادل 1400 جنيه مصري أما الفئة الثالثة بـ115 ريال أي ما يعادل 940 جنيه .



يحتفل اليوم الفنان طارق لطفى بعيد ميلاده الـ 58، حيث أنه من مواليد المنصورة عام 1965، ونشأ بمدينة المنصورة ودرس بها إلى أن التحق بمعهد الفنون المسرحية في فترة الثمانينيات.

نبذة عن مشوار طارق لطفي

حصل على شهادة الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون المصرية، كما حصل على إجازة الإخراج من المعهد العالي للسينما في أواخر الثمانينيات.

انتهى مساء أمس السبت، فريق عمل مسلسل البيت بيتي من تصوير جميع مشاهد المسلسل داخل أحد الأستوديو هات الخاصة بتصوير المسلسل.



واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بالتقاط العديد من الصور التذكارية والتي تضم جميع العاملين في الجزء الثاني من المسلسل.



نشرت أسما شريف منير فيديو من قليل على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام تحت عنوان “ايه أتغير في حياتكم بعد ٧ أكتوبر؟”.



وتحدثت أسما خلال الفيديو عن معاناة الشعب الفلسطينى وما يتعرضون له بعد يوم 7 أكتوبر، ومثابرة أهلي غزة على القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال.



وتابعت أسما في الفيديو أنها بعد يوم 7 أكتوبر ونظرتها إلى العالم تغيرت تماما، قائلة: “كل حاجة اتغيرت كل حاجة بشوفها بشكل مختلف وبحسها بشكل مختلف ٧ أكتوبر غير العالم كله كما تعلمت الصبر على الشدائد والابتلاء”



استضاف الإعلامي عمرو الليثي صديق الفنان الراحل أحمد زكي ومدير أعماله محمد وطني ، والذي قال قال ان مكتبه بشارع الهرم يحتوي علي العديد من الأوسمة والشهادات التي حصل عليها ومعلقة علي الحائط وصور لبعض شخصياته في أفلامه الكبيرة ، والكاميرا الخاصة به وبعض شرائط من الأفلام ، وأوراقه وعدد كبير من السيناريوهات.

