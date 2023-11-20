موقف محرج.. بايدن يتهرب من سؤال أحد الصحفيين بشأن الأسرى في غزة

امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تحديد إطار زمني لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وقال بايدن ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن وضع المحتجزين في غزة: "لست في وضع يسمح لي بإخبارك بذلك.. أريد التأكد من خروجهم ثم سأخبرك".

وفي 18 نوفمبر الجاري، أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام وتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. بدوره.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر، إنه رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات، إلا أن الاتفاق لم يتحقق بعد.

كما أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادره أن حركة حماس استأنفت المفاوضات بشأن إطلاق سراح عشرات الرهائن، وحققت المفاوضات بعض التقدم.