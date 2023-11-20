ندوة توعوية بالمنوفية حول أحكام قانوني العمل والطفل

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية في مجال عمل الطفل، حول أحكام ومواد قانون العمل الخاصة بتشغيل الأطفال طبقا للقانون 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بمصنع فيتو للملابس الجاهزة ومقره اشمون الطريق الدائري ، وبحضور 10 عمال من إجمالى عماله.

تم تنظيم الندوة تحت إشراف إدارة الرعاية بالمديرية ، وتنفيذاً لسياسة المديرية نحو نشر التوعية القانونية لطرفى العمل من أصحاب أعمال وعمال وطبقاً للخطة الموضوعة داخل الإدارة وتنفذها المكاتب والمناطق التابعة للمديرية ، لتعزيز علاقات العمل بين الطرفين وإيجاد مناخ عمل آمن .

وأوضحت وزارة العمل، ان تلك الندوات التى يتم تنفيذها بمديريات العمل بالمحافظات من خلال الإدارات والمكاتب التابعة ، تتم وفق خطط موضوعة من قبل الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، وتحت إشرافها .

وأكد المهندس سعد عبد الحميد مدير المديرية ، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة حول تحسين شروط و ظروف العمل ، و تقديم الرعاية و الحماية للعمال و الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ، والعمل على توفير مناخ عمل آمن يحمي العمال والمنشآت في آن واحد ، ومؤكداً استمرار المديرية في سعيها نحو تهيئة مناخ العمل في كافة المنشآت بمختلف القطاعات ليصبح آمناً وتعزيز وتوطيد علاقات العمل والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكلا طرفى العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أنه حاضر في الندوة منى عبدالحليم الجزيرى موجه فنى منطقه عمل اشمون ، وناهد عبدالغنى قطب مفتش مكتب العمل باشمون .