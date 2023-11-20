"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

كشفت الفنانة نجلاء بدر ، عن تعرضها لإصابة بمرض بقدميها بعد تصوير مسلسلها “صوت وصورة”.

وتصدر صوت وصورة تريند السوشيال واحتفل نجوم المسلسل بالانتهاء من تصويره .

وكانت أصيبت نجلاء بدر ، بالتهاب في وتر أكيليس، وقالت مش عارفة أمشي، وبدأت جلسات العلاج الطبيعي منذ يوم".

تابعت نجلاء بدر “مش عارفة أقف على كعبي خالص، نتيجة الوقوف لمدة طويلة خلال تصوير مسلسل صوت وصورة”





واكد الدكتور د.محمد فتحي درويش استشاري جراحة العظام ان وتر (اكيلس) هو وتر ليفي قوي يربط عضلات السمانة الموجودة خلف الساق إلى عظمة الكعب ويساهم بشكل أساسي فى حركة القدم أثناء الجري والقفز. أحيانًا يتعرض بعض المرضى لقطع في وتر اكليس تعرف على الأسباب وطرق علاج قطع وتر العرقوب.

وتر أكيلس achilles tendinitis بيربط الجزء الخلفى من القدم بعظمة كعب القدم وأشخاص كتير بيتعرضوا لإلتهاب الوتر بسبب الاستخدام المفرط أو الزيادة المفاجئة من شدة الركض وبتكون شائعة بين الرياضيين.



ومن أعراض إلتهاب وتر أكيلس :

- الشعور بالألم الشديد فى القدم

- تورم منطقة الكعب المحيطة بالوتر

فهو من الأمراض المزعجة تكون زوائد عظمية عند نهاية وتر اكيلس، ويكتفي احيانا المريض بالعلاج الطبيعي وحقن البلازما للأشخاص العاديين وفى حالة عدم الاستجابه للعلاج التحفظى يكون العلاج الجراحي حلا شافيا.



أما فى الأشخاص الرياضيين نحتاج إلى تدخل جراحي لإزالة الزوائد العظمية للحصول على راحة أثناء ممارسة الرياضة، وهى من العمليات البسيطة.