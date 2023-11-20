تدريب شباب وفتيات السويس على مهنتي التفصيل والخياطة ومهارات اللغة الإنجليزية

بدأت مديرية العمل بمحافظة السويس فعاليات البرنامجين التدريبين المجانيين على مهنتي التفصيل والخياطة، ومهارات اللغة الإنجليزية، وذلك بمركز التدريب المهني النموذجي السويس، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024.

جاء ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وسعياً من المديرية في تنفيذ استراتيجية الوزارة للتدريب من أجل التشغيل للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، انه استقبل المتدربين بالبرنامجين، ونقل لهم تحيات وزير العمل حسن شحاتة؛ مؤكداً حرصه واهتمامه بالتدريب المهني للشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالمحافظة وحثهم علي الاستفادة من البرامج التدريبية، والالتزام خلال البرنامج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مشيراً إلى ان التدريب المهني مهم جدا لدخول سوق العمل، وان التدريب تقدمه المديرية بالمجان للشباب من سن 18 إلى 45 سنة .

رافقه خلال الفعاليات اشرف مغربي مدير المركز، والمشرفين علي البرامج التدريبية.

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