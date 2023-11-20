الصحة: إعطاء «التامينيل» خلال أول 24 ساعة لأي عدوى تنفسية شديدة

نشرت وزارة الصحة والسكان ، تقرير ترصد الإنفلونزا الأسبوعي 10 أكتوبر 2023 ، والذي يوضح خريطة توزيع الإصابات عالميا ومحليا والوضع في مصر والتوصيات التي يرها الترصد .

وكشف إدارة الطب الوقائي عن تقرير الموقف الحالى لترصد مرض الإنفلونزا يتضمن بيانات الإنفلونزا الموسمية عن الأسبوعين 38-37 المنتهي في 23 سبتمبر 2023

الموقف العالمى لترصد الإنفلونزا

بحسب موقع منظمة الصحة العالمية والمنشور فى 9 أكتوبر 2023 تناقص نشاط الإنفلونزا عالميا ▪ الفيروس السائد للإنفلونزا فى نصف الكرة الجنوبى هو B Flu أما فى نصف الكرة الشمالى فيسود .B Flu& 1H / FluA

▪ العينات التى تم فحصها خلال الفترة من 4 حتى 17 سبتمبر2023 ) 252,496( عينة وكانت نسبة الإيجابي منها لفيروسات الإنفلونزا 2.6 % ، فيروس الإنفلونزا السائد كان من النوع 3H/A Flu بنسبة 54 % يليه النوع B Flu بنسبة %24( 09pdm1N1H/A Flu بنسبة %22 من إجمالى العينات اإليجابية التى تم تصنيفها .

أنواع الفيروسات

الخلاصة

نتائج الفحص الفيروسى من كافة البرامج تشير إلى أن نسبة الإيجابية للإنفلونزا فى الأمراض التنفسية الحادة هذه الفترة تزيد عن نسبة الأسبوعين السابقين 35 - 36 من عام 2023 حيث كانت نسبة الإيجابية 10.6 % من العينات المفحوصة.

▪ نسبة الإيجابية لهذه الفترة الزمنية من هذا العام تزيد عن نسبة إيجابية نفس الفترة عن العام السابق 2022 حيث تم تسجيل عدد (70) حالة إيجابية لفيروس الإنفلونزا من إجمالى العينات المفحوصة (771) عينة بنسبة إيجابية لإنفلونزا %9.1 من العينات المفحوصة.

▪ نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية فى الأسبوعين 37-38 على المستوى المحلى يزيد عن المعدل العالمى.

التوصيات القطاع الوقائى وبرنامج ترصد الإنفلونزا يهيب بالأطباء المعالجين والمتعاملين مع المرضى بضرورة الإلتزام بالتوصيات الأتية :

▪ ضرورة إعطاء عقار التامينيل خلال أول 24 ساعة أي نوع من الأمراض التنفسية الشديدة وحسب بروتوكول التعامل مع حالات الأمراض التنفسية الحادة دون انتظار للنتائج المعملية .

▪ أن يقوم الطباء بالعيادات الخارجية وإستقبال السؤال عن تاريخ السفر للخارج خلال 14 يوما للإكتشاف المبكر لحالات متلازمة الشرق الأوسط وكذلك السؤال عن التعرض والمخالطة للطيور خالل 14 يوما للإشتباه بحالة مرض أنفلونزا الطيور وخاصة للمرضى الذين يعانون من العراض التنفسية الحادة .

▪ تطعيم الفريق الصحي بطعم الإنفلونزا الموسمية خصوصا العاملين بوحدات العناية المركزة وأقسام العزل والاستقبال .

▪ الإلتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة عدوى الأمراض التنفسية بالمستشفيات خصوصا فى أقسام الطوارئ والعزل والعناية المركزة وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى.

▪ المزيد من الإجراءات يتم الإطلاع عليها ضمن بروتوكول التعامل مع حالات الإنفلونزا المحدث والمنشور على موقع وزارة الصحة