تلقي لقاح الإنفلونزا ضروري لهذا السبب

يتعافى العالم من جائحة فيروس كورونا بينما مازالت منظمة الصحة العالمية تنصح بتلقى اللقاح كما تؤكد على ضرورة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فقد شملت الدراسة مجموعتين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في ولاية ماساتشوستس.

وتلقت المجموعة الأولى المكونة من 12 شخصاً جرعة معززة من فيروس كورونا بالتزامن مع حقنة الإنفلونزا الموسمية، في حين تلقت الثانية، المكونة من 30 عاملاً في مجال الرعاية الصحية، اللقاحين في أيام مختلفة خلال الشهر نفسه.

وتم قياس الأجسام المضادة لكلتا المجموعتين، وخلصت الدراسة إلى أن المجموعة الأولى التي تلقت اللقاحين معاً كانت لديها مستويات أعلى من الغلوبولين المناعي، وهي الأجسام المضادة التي تقاوم «كورونا» والإنفلونزا الموسمية.

وأشار فريق الدراسة إلى أن ذلك قد يرجع إلى التحفيز المعزز لجهاز المناعة من خلال وجود كلا اللقاحين في الجسم في الوقت نفسه.