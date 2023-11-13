بعد انتشاره في الخارج.. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟

أثار متحور كورونا الجديد المعروف باسم "JN.1"، قلقًا كبيرا بعد إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة انتشاره.. فما موقف مصر؟

متحور كورونا الجديد «بيرولا»، وهو فرع من أوميكرون، انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وعدة بلدان أخرى، وسط قلق من انتشاره في دول أخرى.

ما هو متحور كورونا الجديد؟

متحور كورونا الجديد JN.1 هو نسخة متحورة من BA.2.86 ويحتوي على 20 طفرة على بروتين سبايك، وهو ما كان مصدرًا لقلق كبير عندما تم اكتشافه لأول مرة.

متغير JN.1 أقل من 0.1% من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وتم اكتشافه لأول مرة في سبتمبر 2023 في الولايات المتحدة، وتم اكتشافه في 11 دولة أخرى.

وعلى الرغم من أن BA.2.86 وBA.2.1 يبدوان مختلفين تمامًا بسبب الطريقة التي تتم بها تسمية المتغيرات، إلا أنه لا يوجد سوى تغيير واحد بين JN.1 وBA.2.86 في بروتين سبايك.

ما أعراض متحور كورونا الجديد؟

حتى الآن، لم تظهر أي أعراض جديدة مرتبطة بالعدوى بسبب JN.1، حيث يرجح الأطباء ذلك إلى انخفاض عدد الحالات المرتبطة بهذا المتغير الجديد نظرًا لأنه متغير فرعي من متغير أوميكرون.

ووفقا للدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، فإن أعراض المتحور الجديد لكورونا والتي تتمثل في: الحمى والسعال، التهاب الحلق، سيلان الأنف، آلام العضلات والتعب، صداع، وإسهال.

ما علاج متحور كورونا الجديد؟

ووفقا للأطباء والخبراء، فإن لقاحات متحورات كورونا السابقة قوية وفعالة للتغلب على متحور كورونا الجديد، فضلا عن ضرورة اتباع التدابيرالوقائية.

ومن ضمن هذه التدابي: ارتداء الكمامات، تلقى اللقاحات، تجنب لمس الأسطح المكشوفة، واستخدام الكحول باستمرار، تهوية الغرف، وغسل اليدين جيدًا.

هل وصل متحور كورونا الجديد مصر؟

لم يثبت حتى الآن انتشار هذه السلالة أو متحور كورونا الجديد في مصر، وفقا للتقارير الصحفية المتداولة، إلا أن الأطباء والخبراء حذروا من ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية منعًا لانتشار العدوى بالفيروسات التنفسية.

تزداد التحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة في هذا الوقت من العام، الذي يشهد تقلبات جوية، وانخفاض في درجات الحرارة.

وعلق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، على انتشار السلالة، بأن "كورونا لا تزال موجودة، أعراضها أقل حدة من الأعراض الموجودة قبل ذلك، كما أن المتحور الجديد أعراضه ليست شديدة".