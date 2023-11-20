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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 يهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 25040 نقطة.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 30256 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 10664 نقطة.


 

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 7273 نقطة.

أداء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين ايجى أكس 30 إيجي إكس 30 محدد الأوزان إيجي إكس 30 للعائد الكلي

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