عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هروب خارج البلاد.. تعرف على أحداث الحلقة 28 من صوت وصورة قبل عرضها

صوت وصورة
صوت وصورة

أذيعت الحلقة ال 28 من مسلسل “ صوت وصورة ” ، قبل عرضها علي التليفزيون بساعات ، وذلك عبر منصة watch it . 
 

وشهدت الحلقة ال 28 من مسلسل “ صوت وصورة ” عدد من الاحداث ، ومنها هروب ماجدة علوان “ ناردين فرج ” الي خارج البلاد بعد ان قام المحامي بارسال بعض الاوراق الخاصة بقضايا رشاوي الي جهات التحقيق . 

 

فيما قام عبد الغني “ وليد فواز ” بالابلاغ عن طليقته سعاد “ فدوي عابد ” بانها من قامت بتسريب الفيديوهات ، بعد ان حصلت علي الكاميرا . 

صوت وصورة الحلقة 27: نجلاء بدر تخطط للإيقاع بالمحامية ماجدة علوان

صوت وصورة 26 .. مفاجأة|علاقة محامية نجلاء بدر وزوجها المقتول عصام الصياد

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان الماضي بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، سلوى خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن

 

 

صوت وصورة حنان مطاوع ريم مصطفي فدوى عابد محمد سليمان عبد المالك مسلسل صوت وصورة محمود عبد التواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

ترشيحاتنا

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

«الحموات عقارب»| حكاية جريمة عائلية في سوهاج.. اكتشاف لغز العثور على جثــة مقيدة وملقاه داخل ترعة

الكشف عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. تفاصيل

قتلي وجرحى من قوات الاحتلال.. كتائب القسام وسرايا القدس يعلنان نجاحات جديدة

إطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة "برعام" في الجليل المحتل

الرئيس يصدق على إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ