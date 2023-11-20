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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في إنهاء حياة صديقه بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية ، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالشروع فى قتل صديقه خلال جلسة عرفية لإتمام التصالح فيما بينهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.  


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8722 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 908 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمود ج م"، 31 سنة، عامل، شرع فى قتل صديقه المجنى عليه محمد ع أ"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث أنه وحال قيام عدد من أهالى القرية بعقد جلسة صلح فيما بين المتهم والمجنى عليه لمسابقة خلافات فيما بينهما، باستخدام سلاح أبيض"مطواة"، وإحداث إصابته بجروح طعنى بالبطن، قاصدا من ذلك قتله، إلا أنه حال دون ذلك مداركة المجنى عليه بالعلاج، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيضا "مطواة" بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرفين أثناء قيام بعض كبار أهالى القرية بعقد جلسة صلح فيما بينهما شرع أحد الطرفين فى التعدى على الآخر بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته بالبطن.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وجرى نقل المصاب للمستشفى للعلاج، وأدلى المتهم باعترافات أمام جهات التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

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