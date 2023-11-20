دخول معدات للمستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة من معبر رفح

أفاد نبأ عاجل نقلته العربية، بدخول معدات للمستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.



وأصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، بيانا حول قصف الاحتلال وحصاره للمستشفى الإندونيسي؛ معتبرة أنه "جريمة تستدعي تدخلا دوليا لحماية آخر مؤسسة صحية تعمل في شمال قطاع غزة".

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت حماس إنه "في استمرار لسياسة الاحتلال تدمير القطاع الصحي، ضمن مسعاه لتنفيذ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والمجازر وتدمير البُنى المدنية؛ بدأ جيش الاحتلال الإرهابي قصفاً مكثّفاً على المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، أوقع اثنَي عشرة شهيداً حتى الآن، وعشرات الجرحى، من بين الطواقم الطبية والمرضى والنازحين الذين يحتمون فيه، بعد أن ضرب حصاراً مشدَّداً على المنطقة، وبدأ بإطلاق النار على كل من يتحرك فيها".

وتابعت حركة المقاومة: "إن هذا العدو المجرم المتجرّد من كل القيم الإنسانية، الذي يحاصر ويقصف المستشفيات، تحت سمع وبصر العالم أجمع؛ يحاوِل اليوم الإجهاز على المستشفى الوحيد العامل في شمال قطاع غزة، بعد أن فرض وقف العمل بقوة السلاح والقصف؛ في باقي المستشفيات، وهو ما يتطلب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي، ينحاز فيه إلى قيم الإنسانية والقانون الدولي، ويوقِف المجزرة الوشيكة التي ينوي الاحتلال تنفيذها في المستشفى الإندونيسي، ويوقِف كافة الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين في قطاع غزة".