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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء اختبارات الأداء للنسخة السادسة من مسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم

صدى البلد

بدأت اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم فى نسختها السادسة، أمس الأحد، بسينما الهناجر بأرض دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تواصل لجنة التحكيم اختبارات الأداء أيام ٢١و٢٢و٢٣ نوفمبر الجارى .

ضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور محمد علاء فتحي، الدكتور مصطفي محمد، الدكتور مدحت عبد السميع حشاد،  الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتورة سماح إسماعيل، بحضور الفنان مصطفي النجدي والدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة.

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر .

من جانبها أوضحت الدكتورة هادية صابر، أن اختبارات الأداء أمس كانت فى الغناء الفردي والغناء الجماعي والاستعراض من محافظتي القاهرة والجيزة، وأن اختبارات الأداء في الأيام التالية ستشمل فن الاستعراض الفردى والجماعي لمجموعة من الفرق بمختلف محافظات مصر منها الإسماعيلية وبنى سويف والقليوبية والمنيا والإسكندرية والدقهلية والوادي الجديد .

الدكتور وليد قانوش بسينما الهناجر رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رئيس قطاع الفنون التشكيلية دار الاوبرا المصرية قطاع صندوق التنمية الثقافي قطاع الفنون التشكيلية

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