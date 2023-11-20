the crown يتصدر نسب المشاهدة في مصر مع حلقات الموسم الأخير.. تفاصيل

تمكن الجزء الأول من الموسم السادس والأخير من مسلسل the crown من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر .

واحتل الجزء الاول من الموسم السادس من مسلسل the crown المركز الاول من اصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة في مصر في قسم المسلسلات التليفزيونية .

ويروي مسلسل " The Crown - ذا كراون " قصة الملكة إليزابيث الثانية والأحداث السياسية والشخصية التي شكلت فترة حكمها.

وتُظهر أحداث مسلسل the crown مرحلة العقد الجديد في حياة العائلة الملكية والتي تواجه فيها أكبر تحدٍ حتى الآن؛ حيث يشكك الشعب بدور العائلة في بريطانيا خلال فترة التسعينيات.

في ذلك الوقت ( التسعينيات )، وبينما كانت الملكة إليزابيث الثانية ( والتي تلعب دورها إيميلدا ستانتون) تقترب من الذكرى الأربعين لتنصيبها، فإنها كانت تتأمل في عهدٍ شمل تسعة رؤساء وزراء آنذاك، وظهور وانتشار قنوات التلفزيون، وتصدّع الإمبراطورية البريطانية. ومع ذلك فإن هناك تحديات جديدة تلوح في الأفق حيث يشير انهيار الاتحاد السوفيتي ونقل السيادة في هونغ كونغ إلى تحول زلزالي في النظام الدولي يمثل عقبات وفرصًا في نفس ذات الوقت.