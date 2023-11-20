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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

النعماني يُناقش داخل مجلس النواب إنشاء مدرسة للتمريض بالمستشفى الجامعي بسوهاج

صدى البلد

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والمحاسب أشرف القاضي الأمين العام للجامعة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بسوهاج، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بسير العملية التعليمية بالجامعة.

وأوضح "النعماني" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رفعت شكيب، بشأن الموافقة على اللائحة الجديدة للدراسات العليا بكلية الحقوق بالجامعة، وبدء العمل بها من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

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جامعة سوهاج

ولفت النعماني، إلى أنه تم فرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة بعد تسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج ، أن اللجنة ناقشت أيضاً استصدار قرار وزاري بإنشاء مدرسة للتمريض بالمستشفى الجامعي بسوهاج نظام خمس سنوات للالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

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