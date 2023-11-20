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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعل فاضح بالطريق العام.. شقيقان يجبران شخصا على خلع ملابسه والسيرعاريا بأسيوط

محكمة اسيوط
محكمة اسيوط

في واقعة غريبة ، غابت عنها الأخلاق واحترام العرف والتقاليد والآداب العامة، أجبر شقيقان شخصا علي خلع ملابسه والسير عاريا في الطريق العام ، انتقاما منه علي مشاجرة بينهما بسبب لهو الاطفال بمحافظة اسيوط.

احداث الواقعة 

تعود أحداث الواقعة الي  وقائع القضية 17632 لسنة 2019 جنايات مركز أسيوط إلى تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط بلاغا من " محمد . ك . م " المجني عليه ، بقيام كلا من " ياسر . ن . ع " وشقيقه " سنبل " وآخرين سبق الحكم عليهم باستدراجه واحتجازه دون وجه حق والتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض كان بحوزتهم وهتك عرضه بعد أن قاموا بحسر ملابسه عنه بالطريق العام بسبب خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال .

وتوصلت تحريات النقيب حسام عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أسيوط إلى قيام المتهمان وآخرين سبق الحكم عليهم بالذهاب إلى منزل المجني عليه واستدراجه بايهامة باحتياجهما إليه للقيام بأعمال حفر في الطريق الجديد بقرية درنكه وقاما بإكراهه على استقلال سيارة ميكروباص واقتياده إلى ناحية السوق وقاموا بإنزاله من السيارة واحتجازه والتعدي عليه بالضرب وإطلاق أعيرة نارية وقاموا جميعا بهتك عرضه بان حسروا عنه ملابسه عاريا أمام المارة في الشارع انتقاما منه بسبب خلافات لهو الأطفال .

وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شقيقين، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كلا منهما 10 آلاف جنيه ، وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

أحداث الواقعة فعل فاضح بالطريق العام خلع ملابسه عاريا أسيوط هو الاطفال

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