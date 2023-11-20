تواصل كليات جامعة الأزهر أنشطتها العلمية ودوراتها التدريبية للارتقاء بجودة التعليم وتطويره؛ حيث استقبلت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بقنا فريق الدعم الفني من مركز ضمان الجودة والتدريب بفرع الجامعة بأسيوط.

فريق الدعم الفني بمركز ضمان الجودة يزور كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا

وقال الدكتور إبراهيم حسن، عميد الكلية: إن الفريق التقى بأعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، وعدد من الطلاب والخريجين، وأجرى زيارة ميدانية داخل الكلية، مقدمًا الشكر لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لتعاونهم المستمر في دعم الكليات، وتحقيق متطلباتها للحصول على الجودة.

تأتي الزيارة في إطار حرص الجامعة على تحقيق الجودة في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف يفتتحان مسجدًا ومعرضين للكِتَاب

انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تثقيف منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات والباحثين في جميع المجالات، وفي إطار اهتمام جامعة الأزهر بنشر الفكر الوسطي المستنير؛ افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، معرضَ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني للكتاب، ومسجدَ كلية الدِّراسات الإسلاميَّة والعربيَّة بعد تجديده وإعادة فرشه، ومعرضًا للملابس، وذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، والدكتور رمضان محمود حسان، عميد كلية الدِّراسات الإسلامية والعربية، والأستاذ محمد عبد الخالق، الأمين العام لجامعة الأزهر، والدكتور عبد الغفار يونس، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نادي عبد الله، وكيل كلية الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب.

وخلال تفقد المعرض أكد فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المعارض التي تقيمها وزارة الأوقاف بكليات جامعة الأزهر تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والدارسين بجامعة الأزهر من الطلاب المصريين والوافدين، وقد راعت الوزارة توفير إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأسعار ميسرة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، حيث تعد هذه الإصدارات المتميزة رافدًا مهمًّا للفكر الوسطي المستنير.

وأكد وزير الأوقاف أن وزارتي: الأوقاف والثقافة بصدد الإعداد للاحتفال هذا العام بالإصدار رقم (200) من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، حيث بلغت إصدارات هذه السلسلة المتميزة (200) إصدار، وذلك خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم بإذن الله تعالى، مشيرًا إلى أن سلسلة (رؤية) تتنوع إلى:

إصدارات (رؤية) باللغة العربية، وإصدارات (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية، وإصدارات (رؤية) للنشء باللغة العربية، وإصدارات (رؤية) للنشء المترجمة إلى اللغات الأجنبية، ووجه وزير الأوقاف بعمل خصم بنسبة 35% على كل إصدارات الأوقاف بمناسبة افتتاح المعرض.