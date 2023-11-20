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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى تعلن اطلاق مشروعها الجديد بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

أعلنت شركة التعمير والاسكان العقارى، التى تعد الذراع الاستثمارى لبنك التعمير والاسكان، عن اطلاق مشروعها الجديد talda فى القاهرة الجديدة.

ياتى ذلك على خلفية ثقة العملاء فى بنك التعمير والاسكان باعتباره البنك الرائد فى مجال التنمية العمرانية فى مصر على مدار أكثر من ٤٠ عاما. 

حضر المؤتمر المخصص للاعلان عن المشروع حسن غانم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان وأمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى وحسام عيسى الرئيس التنفيذى لشركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى.

وأكد حسام عيسى ان  شركة HDP بصفتها ذراع الاستثمار العقارى لبنك التعمير والاسكان تقدم حلول متكاملة لجميع عملائها عن طريق الشركات والشركاء وتستهدف تقديم تجربة سكنية واستثمارية متميزة ومستدامة.

وقال إن HDP  ستصبح واحدة من أفضل شركات الاستثمار العقارى فى مصر والشرق الأوسط بما تمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرات متميزة فى مجال التسويق والاستثمار العقارى.

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