أخبار الفن.. أمير المصري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة أثناء حفل البافتا بالاسكتلندية.. the crown يتصدر نسب المشاهدة في مصر مع حلقات الموسم الأخير

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

حرص الفنان أمير المصري أثناء حصوله على جائزة أفضل ممثل، خلال حفل توزيع جوائز “البافتا الأسكتلندية”على المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقبل استلامه الجائزة، أعرب عن تضامنه مع النساء والرجال والأطفال الذين يعانون في غزة وأعرب عن أمله في تحقيق السلام في المنطقة ووقف إطلاق النار وقاموا مجموعة من الناشطين بتوزيع رسائل للضيوف لتشجيعهم على دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. قامت مجموعة "Arts Workers for Palestine Scotland" بالتجمع على السجادة الحمراء في جلاسكو ونظمت وقفة احتجاجية عبر الطريق من فندق هيلتون حيث أقيم الحفل.

تمكن الجزء الأول من الموسم السادس والأخير من مسلسل the crown من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر .

واحتل الجزء الاول من الموسم السادس من مسلسل the crown المركز الاول من اصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة في مصر في قسم المسلسلات التليفزيونية .

وفاة الممثل البريطاني جوس آكلاند عن عمر يناهز 95 عامًا

توفى الممثل البريطاني جوس آكلاند الذي اشتهر بأدواره في أفلام مثل "Lethal Weapon 2" و "Mighty Ducks" و "White Mischief"، عن عمر يناهز 95 عامًا.

وأعلن وكيل أعماله وصديقه بول بيرسون عن وفاته لصحيفة هوليوود ريبورتر.

ووفقًا لوكيله، توفي آكلاند بسلام بسبب تقدمه في العمر، وكان محاطًا بعائلته في اللحظات الأخيرة.

وأشاد بيرسون بذكاء آكلاند وعاطفته ووصفه بأنه السبب وراء وجود كلمة "عظيم" في القاموس بالنسبة له.