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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود"

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وأيمن الأطفيحى مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الغربية، والذى يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية. 

ويأتي ذلك ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها الأكاديمية للوصول إلى كافة محافظات الجمهورية من أجل الإعلان عن استمرار التسجيل للالتحاق في الدفعات القادمة من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وصفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، وخالد خضر مديد مديرية الاوقاف بالغربية الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الازهرية بالغربية، القس فيلوباتير ممثل عن الكنيسة، وجيهان القطان مدير عام مكتب محافظ الغربية ومنسق البرنامج بالمحافظة، والزهراء عطية عضو الاكاديمية الوطنية للتدريب ولفيف من القيادات النسائية بمحافظة الغربية.
واستهل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء دولة فلسطين الشقيقة.

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وحرص محافظ الغربية في بداية كلمته بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم لجميع فئات المجتمع وخاصة للمرأة المصرية، وهو ما ظهر جليا خلال السنوات الماضية من قرارات وتقدير واحترام، حيث تعيش المرأة المصرية عصرا ذهبيا، تبوأت فيه أعلى المناصب. 

كما تم تقديم جميع أوجه الدعم لها وخاصة المرأة الريفية والعاملة، كما وجه الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وجميع القيادات والمشاركين في فعاليات الندوة، مثمنا دور الاكاديمية في دعم وتعزيز وتطوير الثروة البشرية لتأهيلها لقيادة عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع نحو مستقبل أفضل من خلال مبادراتها وبرامجها وتدريباتها المتميزة بأعلى جودة وأرقى مستوى.

وأوضح محافظ الغربية إلى أن محافظة الغربية استطاعت في سنوات قليلة زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، علاوة على الاهتمام بتأهيل الكوادر منهن لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة، ويأتي برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية لتتويج المرحلة السابقة وصقل مهارات السيدات بالمحافظة متوافقا مع أهداف الجمهورية الجديدة.

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ومن جانبه، أوضح اللواء أيمن الاطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، ان البرنامج شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين من السيدات بمحافظة الغربية، وأن الأكاديمية لديها العديد من البرامج المهمة والمتنوعة لتأهيل المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديا ودخولها سوق العمل. 

وأضاف أن الاكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بإطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي يهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، بغرض تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية، حيث يفتح البرنامج آفاقا من التفكير المنطقي والإبداعي، وصقل خبرات المتدربات، ويقدم حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهم على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة والتحول الرقمي، ليصبحن أكثر تأثيرا في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهم.

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وخلال فعاليات الندوة، قدمت الزهراء عطية عضو الأكاديمية الوطنية للتدريب، عرض توضيحي وشرح تفصيلي، حول القرار الجمهوري لإنشاء الأكاديمية، ودورها وأنشطتها المختلفة، والبرامج التدريبية التي تقدمها لتأهيل الشباب والمرأة وكافة الفئات وصقل خبراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم للقيادة.

وفي نهاية الندوة التعريفية قدم محافظ الغربية درع المحافظة لأيمن الأطفيحى تقديرا لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات للارتقاء بقدراتهم في ظل الجمهورية الجديدة.

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الدراسات العلي الدراسات العليا والبحوث الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المنطقة الأزهرية بالغربية المنطقه الازهريه الوطنية للتدريب برنامج المرأة تقود بالمحافظات

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