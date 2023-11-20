أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن أحمد فتوح ومحمد صبحي والزناري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: الزمالك يترك قرار مشاركة فتوح وصبحي والزناري لمعتمد جمال بعد نهاية الإيقاف.

وكشف سمير صلاح وكيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، مفاجأة عاجلة بشأن رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال صلاح، خلال تصريحات صباح اليوم لصحف سعودية: "اللاعب يقترب من الرحيل للدوري السعودي بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي الإتفاق السعودي لضمه خلال يناير المقبل".

وأكد وكيل أحمد فتوح: " العرض خلال ساعات سيكون علي مكتب مجلس إدارة الزمالك، موضحا أن اللاعب فور عودته من بعثة منتخب مصر سيناقش مع الزمالك طلباتهم المالية للرحيل خلال يناير.

وأشار سمير صلاح وكيل أحمد فتوح، إلى أن اللاعب لديه أكثر من عرض محلي ولكن جميعها تهدف للتعاقد مع اللاعب بشكل حر في نهاية الموسم فترة الإنتقالات الصيفية.