عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن أحمد فتوح ومحمد صبحي والزناري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

وكتب أحمد حسن: الزمالك يترك قرار مشاركة فتوح وصبحي والزناري لمعتمد جمال بعد نهاية الإيقاف.

 

وكشف سمير صلاح وكيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، مفاجأة عاجلة بشأن رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال صلاح، خلال تصريحات صباح اليوم لصحف سعودية: "اللاعب يقترب من الرحيل للدوري السعودي بعد تلقيه عرضا رسميا من نادي الإتفاق السعودي لضمه خلال يناير المقبل".

وأكد وكيل أحمد فتوح: " العرض خلال ساعات سيكون علي مكتب مجلس إدارة الزمالك، موضحا أن اللاعب فور عودته من بعثة منتخب مصر سيناقش مع الزمالك طلباتهم المالية للرحيل خلال يناير.

وأشار سمير صلاح وكيل أحمد فتوح، إلى أن اللاعب لديه أكثر من عرض محلي ولكن جميعها تهدف للتعاقد مع اللاعب بشكل حر في نهاية الموسم فترة الإنتقالات الصيفية.

فتوح مصطفى الزناري صبحي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

تسهيل دخول المصابين والمرافقين الفلسطينيين وإعفائهم من رسوم العبور.. شاهد

بيان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن الاستهداف الإسرائيلي لـ المستشفي الإندونيسي

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

الساعات الأخيرة|البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي.. تفاصيل

بيان عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

لن تتخيلوا شكل نجوي ابراهيم بعد اصابتها بالسرطان

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ