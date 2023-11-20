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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ابن نتنياهو يضع إسرائيل في ورطة وتحرك عاجل من جيش الاحتلال| فيديو

نتنياهو وابنه
نتنياهو وابنه

رصدت قناة العربية، تقريرًا عن نتنياهو وابنه، بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت من ابنه بشأن تصرفات مؤسسات إسرائيل وجيش الاحتلال داخل فلسطين خلال الفترة الأخيرة. 

اشتعال إسرائيل بسبب تصريحات ابن نتنياهو 

وجاء في تقرير قناة العربية، أن نجل نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال يثير غضب كبير داخل إسرائيل بسبب انتقاداته لمؤسساتهم من خلال منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام خلال الفترة الماضية. 

وأضاف التقرير، أن نجل نتنياهو هاجم المحكمة العليا الإسرائيلية،وشارك منشورات أخرى تلوم جيش الاحتلال بسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر وفشل الجيش الإسرائيلي في التصدي لهجوم حماس المفاجئ على دولة الاحتلال. 

وتابع التقرير، ان ابن نتيناهو لم يكتف بانتقادات هؤلاء فقط وإنما انتقد أيضا وسائل إعلام إسرائيلية لنشرها استطلاعات رأي تظهر تراجع دعم الإسرائيليين لوالده بنيامين نتيناهو ولحزب الليكود. 

وجاءت تصريحات يائير نتنياهو كالآتي: "القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا أدت إلى تغييرات في قواعد الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، وهو ما مكن حماس من الاقتراب من السياج الحدودي". 

ولفت التقرير إلى أن ابن نتنياهو يعيش خارج إسرائيل، وقوبلت انتقاداته بانتقادات لاذعة وواسعة له من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأدت إلى جدل كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 

ودعت منظمة "إخوة السلاح" التابعة لجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة التزام الصمت، وجاءت تصريحاتها كالآتي: "عليك أن تنظر إلى الحقائق انت تجسد الغطرسة وأبوك يجسد التعتيم والذنب، ولقد انتهى عصر تأثيركم الخبيث، إننا نقف متحدين مع الرجال والنساء الذين يخاطرون بحياتهم لحماية بلادنا الذين هربتم منه". 

وأضافوا من خلال تصريحاتهم: "نحن نتفاهم إحباطات والدكم ورغباته، والدولة بأكملها تتفهم ذلك، ومع ذلك كان من الأفضل لو بقيت صامتا". 

نتنياهو إسرائيل جيش الاحتلال فلسطين ابن نتنياهو رئيس وزراء

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