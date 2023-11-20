مفيدة شيحة: مصر نجحت في نقل 29 طفل خدج فلسطينيا عبر معبر رفح

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن اليوم العالمي للطفل، مشيرة إلى أن يأتي اليوم العالمي للطفل وهناك خمس آلاف طفل فلسطيني استشهدوا بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وثلاث آلاف طفل آخرون فقدوا.



وتساءل الإعلامية مفيدة شيحة، :"أين حقوق الطفل مما يحدث لأطفال فلسطين، وكيف يكون هذا حال أطفال غزة في يوم الطفل العالمي، ومصر في اليوم العالمي للطفل نجحت في نقل الأطفال في الحضانات، وعددهم ٢٩ طفلا مبتسرا، ووصول الأطفال الخدج من قطاع غزة إلى معبر رفح، وأحدث تقنية للحفاظ على الأطفال والرضع الفلسطينيين.



وتابعت مفيدة شيحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تابع وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين بقطاع غزة، اليوم الإثنين، عبر معبر رفح البري، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





