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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية .. قافلة طبية متحركة لتقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية

تدشين القافلة
تدشين القافلة

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية القافلة الطبية التى يتم  تنظيمها من خلال مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم خدمات طبية متميزة وبأجور رمزية للأسر الأولي بالرعاية بكافة القرى الفقيرة والمناطق النائية من أبناء المحافظة وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والتضامن الإجتماعي.

وتفقد المحافظ سيارة العيادات المتنقلة، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل القافلة موجها وكيل وزارة الصحة بضرورة التنسيق الكامل مع مؤسسة راعي مصر للتنمية لإعداد جدول زمني لانتظام سير عمل القافلة علي أن تجوب مراكز والقرى الأكثر احتياجا، وكذا تدعيم القافلة بمزيد من أطقم الأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتلك القوافل والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، كما وجه المحافظ بتوفير سيارة عيادات متنقلة أخري لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن القوافل الطبية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتوفير الرعاية الطبية للأسر الأكثر احتياجاً، مشيداً بالدور المتميز والمشاركة المجتمعية الجادة التي تقوم بها مؤسسة راعي مصر للتنمية في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للجمعيات الأهلية بهدف الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبها أوضحت انجى نجيب مسئول القوافل الطبية لمؤسسة راعي مصر للتنمية، أن القوافل تشمل كافة التخصصات الطبية منها "الباطنة ، أطفال ، عظام ، رمد ، نساء وتوليد ، أنف وأذن وحنجرة وغيرها"، وذلك بأجور رمزية وتسليم العلاج المناسب بالمجان، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي، مضيفة أن القافلة ستجوب عدة قرى داخل المحافظة خلال الشهر الحالي وستتواجد في مراكز الشباب أو دور المناسبات أو مقر وحدات الشئون الإجتماعية، وتستمر تنظيم تلك القوافل طوال العام.

القليوبية محافظ القليوبية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مديرية الصحة القافلة الطبية

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