محافظ دمياط تبحث التشغيل الفني للمزرعة السمكية بالرطمة

بحثت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكي، مخطط التشغيل الفني للمزرعة السمكية التابعة للمحافظة بالرطمة، وذلك تزامنًا مع خطة التطوير الخاصة بالمزرعة.



واستعرضت المحافظ - خلال اللقاء - المقترحات الخاصة بالمخطط التي تتواكب مع مشروع التطوير الذى سيشمل 160 فدانًا من المزرعة كمرحلة أولى، موجهة بتخطي أي معوقات لوضع آلية محددة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية وطبيعة التربة والمياه بأحواض الاستزراع السمكي، والجدول الزمني لمشروع التطوير، وبما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل للمساهمة في تحقيق التشغيل الأمثل للمزرعة.



وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على وضع محددات للتطوير تساهم في الوصول إلى أفضل الممارسات نحو تعظيم الاستفادة من المزرعة وزيادة معدلات الإنتاج بها، وذلك بما يتماشى مع خطة الدولة ورؤيتها نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي.