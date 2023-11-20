تزداد المعاناة..فيديو يوثق أحوال النازحين الفلسطينيين تحت الأمطار في غزة

تزداد معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يومًا بعد يوم منذ السابع من أكتوبر الماضي فمن كافة أشكال الإبادة الجماعية للرضع والأطفال والنساء والمسنين والشباب خاصة من القصف المباشر الذي تسبب في موت وتشريد الآلاف من أبناء الأرض المحتلة إلى النزوح القسري منها.



أظهر مقطع فيديو مؤلم كيف يعاني النازحين الفلسطينيين تحت برد وأمطار الشتاء القارس داخل خيامهم بالشوارع وهي المأوى الوحيد لهم.



ورغم أن مياه الأمطار تعد مصدر حياة للشعب الذي يواجه أشكال الحصار من منع للمياه والطعام إلا أنها تؤثر بشكل كبير على باقي نواحى حياتهم المعتمدة حالياً على الشوارع، فلا بيوت ولا جدران ولا أمان.

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غزة اليوم

قبل قليل، وجهت وزارة الصحة الفلسطينية نداءً عاجلاً لإنقاذ مئات العالقين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الذين أصبحوا يفتقدون كافة مقومات الحياة، ولم يعد بإمكانهم الحصول على ماء أو غذاء أوكهرباء.



وأكدت أنها فقدت التواصل بين جميع المستشفيات في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

