إصابة فلسطينيين وصحفيين أجانب في اعتداء للمستوطنين بجنوب الخليل

استمرت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت قرية سوسيا جنوب الخليل، إصابة مواطنين فلسطينيين وصحفيان أجنبيان، مساء اليوم الاثنين، بجروح ورضوض في اعتداء لمستعمرين وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مجموعة من المستعمرين اعتدت بالضرب على المواطن الفلسطيني المسن علي محمد صباح أبو علي (70عاما)، أثناء عودته الى منزله في قرية منيزل بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى لإصابته برضوض وجروح في كافة أنحاء جسده.

كما اعتدى مستعمرون بزي قوات الاحتلال وعدد من جنود الاحتلال، على المواطن الفلسطيني سعيد العمور بالضرب في قرية الركيز، وعلى عدد من الصحفيين الأجانب ما تسبب بإصابتهم برضوض.

كما فتشت قوات الاحتلال منزله في القرية وعاثت بمحتوياته خرابا، واستولى جنود الاحتلال على هواتفهم المحمولة.