مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي لأمانة مستقبل وطن بالإسماعيلية .. صور

نظمت أمانة محافظة الإسماعيلية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بالملاعب المفتوحة بإستاد النادي الإسماعيلي، مساء الاثنين، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكملة مسيرة النهضة و الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال 9 أعوام كاملة في عهده.



حضر المؤتمر عدد كبير من قيادات المجتمع المدني، وأعضاء الحملة الرئاسية للرئيس بالإسماعيلية، وممثلي الأحزاب ومواطنون من جميع قرى ومراكز المحافظة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس السيسي.



بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد بالسلام الجمهوري، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، استعرض أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال 9 سنوات مضت.

وتناول النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ و أمين الحزب بالمحافظة، في حديثه إنجازات حزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لإستكمال مسيرة الإنجازات.

كما أشار حماد موسي، الي التمسك بالرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، وذلك يتطلب الكثير، مؤكدا علي أهمية مشاركة كافة التحالفات الوطنية والأحزاب والاطياف السياسية في الاستحقاق الرئاسي.

ووجه النائب حماد موسي، باسمه وباسم نواب مستقبل وطن، الشكر للمواطنين من الحضور الذين حرصوا علي إستقطاع مسافات طويلة قادمين من القري والمراكز مشاركة ودعما لسيادة الرئيس وثقة في قيادته.