برلماني: إسرائيل ترغب في تهديد أمن مصر وتصفية القضية الفلسطينية

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه اليوم تتزامن اليوم 45 للمجزرة الصهيونية في قطاع غزة، خاصة أن هناك أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني شهيد إضافة إلى آلاف النساء.

وقال عاطف مغاوري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إنه عملنا على إحاطة المجلس بالسعي لإفشال المخطط الصهيوني، لتهجير أهالينا في غزة لسيناء، لأن الاحتلال يرغب في تهديد أمن مصر، وتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن سيناء كانت هي الأرض المرشحة لوطن اليهود في العالم بناءً على إدعاءات، مؤكدا أنه لا بد ممن وجود حلول عاجلة لإيقاف الحرب في غزة.