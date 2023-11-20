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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الدفاع الأمريكي: على إسرائيل بذل ما في وسعها لإيصال المساعدات لغزة

وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أنه على دولة الاحتلال الإسرائيلي بذل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة رويترز.

كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التقى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين خلال زيارة غير معلنة لاوستين إلى أوكرنيا.

وكتب أوستن في منشور على منصة "X": "تشرفت بلقاء الرئيس زيلينسكي في كييف اليوم للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا". وأدرج صورة للزعيمين وصورة ثانية للرجلين خلال مناقشة مع مساعديهما.

وأضاف أوستن: "سنواصل، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، دعم احتياجات أوكرانيا العاجلة في ساحة المعركة ومتطلبات الدفاع طويلة المدى".

وتأتي زيارة أوستن وسط مسعى للحفاظ على تدفق الأموال والأسلحة إلى أوكرانيا. ولم يوافق الكونجرس بعد على طلبات التمويل التكميلي الأخيرة التي قدمها الرئيس بايدن، والتي تضمنت مساعدات لأغراض الأمن القومي وكذلك لأوكرانيا وإسرائيل، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتراجعت المشاعر العامة في الولايات المتحدة حول تمويل أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، وفقا لاستطلاعات الرأي، خاصة مع ظهور الصراع في غزة كأولوية أخرى.

لكن زيارة أوستن تدعم إصرار الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن دعم إسرائيل لا ينتقص من دعم أوكرانيا في المستقبل.

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