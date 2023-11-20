ممزقا صورته على الهواء.. فريد زهران: نتنياهو لابد أن يحاكم كمجرم حرب

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه متضامن مع كافة الجهود التي يتم بذلها من أجل العمل على تقديم العون للشعب الفلسطيني الشقيق، قائلا: أوجه رسالة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الدولة الاسرائيلية بنيت على العنصرية والقتل وكل يوم تمارس التهجير القسري وتمارس جرائم قتل للأطفال وقصف للمستشفيات.

وقال زهران، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن نتنياهو يجب أن يتم تقديمه كمجرم حرب، وعلى العالم أجمع أن يسعى لذلك، بعد الجرائم الإسرائيلية التي تمت في غزة.

مزق صورة نتنياهو

وقام المرشح الرئاسي فريد زهران، بتمزيق صورة بنيامين نتنياهو على الهواء، وقال “إنه لا بد أن يلقي في مزبلة التاريخ، وقام الإعلامي عمرو أديب بالتضامن معه، ومزق صورة نتنياهو”.

وأكد المرشح الرئاسي فريد زهران، : لو أصبحت رئيسا للجمهورية، لن أسمح أن يتم تهجير الفلسطينيين لسيناء ، وسنرفض توطين الفلسطينيين، حتى أن الفلسطينيين أنفسهم يرفضون ذلك.

وقال زهران، خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، لن أسمح بتصفية القضية الفلسطينية بتوطين الفلسطينيين في مصر، مؤكدا أن الجيش المصري لن يسمح بذلك وأنا أيضا.

تنظيم له وجهة

وتابع المرشح الرئاسي فريد زهران، إن موقفي من حماس انها تنظيم له وجهة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعتبر حماس ممثليه لأنهم في الموقف الأخير هم من يقوم بالمواجهة مع إسرائيل.