مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية برئاسة النائب حماد موسى حماد أمين المحافظة ، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالملاعب المفتوحة بإستاد الإسماعيلى الرياضى بمدينة الإسماعيلية، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر الجماهيري الحاشد الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ والدعوة والإعلام الدينى والأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية والقس بنيامين مزيد بسادة ممثل الكنيسة وعضو بيت العائلة المصرية وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور سامى هاشم ، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بالإضافة إلي مشاركة عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلي، الذين جاءوا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم دعا النائب حماد موسى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري إلى أن يبعث برسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث تصل للعالم أجمع.

وأكد الشيخ أشرف السعيد والقمص بنيامين مزيد بسادة راعى كنيسة الأنبا بيشوي على المشاركة الانتخابية واختيار قائدا حكيما وهو الرئيس السيسى وواجبنا الدينى والوطنى نحوه الوقوف خلفه لتضحيته بروحه من أحل مصر وشعبها الأبى .

من جانبه، قال الدكتور سامى هاشم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقف خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي. ورحب بأعضاء الحملة الرسمية لانتخابات الرئيس السيسى وأضاف أن الرئيس عمل العديد من الإنجازات الواضحة على أرض الواقع ومنها فى قطاع الصحة والتعليم والطرق والكبارى والمدن الجديد وبرنامج حياة كريمة ورعاية الفقراء .

وتابع النائب حماد موسى كلمته مسلطا الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

ثم تحدث النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، مؤكدًا أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

وقال النائب عصام دياب عضو مجلس النواب ، إن الرئيس السيسي هو قائد عظيم واجه تحديات جسيمة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب ورسخ مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري.

وأعلن النائب عصام دياب، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والإستقرار في مصر.

كما أكد عصام دياب، أن القيادة السياسية اهتمت بمحافظة الإسماعيلية بتطوير المنظومة التعليمية والمجتمعية والخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية التى نقلت المحافظه نقلة حضارية، لافتا إلي دعم الرئيس للمشروعات القوميةع الكبرى بالمحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يدعم ويساند بإخلاص وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لأنه قام بإنشاء العديد من الإنجازات العديدة ومنها منظومة التأمين الشامل والقضاء على وباء فيروس سى والقوافل الطبية المتنقلة.

وأشاد الدكتور أحمد دندش من موقف الرئيس السيسى تجاه الشعب الفلسطينى وأهل غزة من تقديم المساعدات والمعونات للشعب الفلسطينى.

وقالت الدكتورة دينا ياقوت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية أننا كقطاع المرأة سوف نقدم مشهدا انتخابيا لتأييد الرئيس السيسى يليق بما قدمه الرئيس لنا، واضافت أن السيدة المصرية حجز الزاوية فى أى عملية انتخابية وأدعوا جميع السيدات الخروج يوم الانتخابات لرد الجميل للرئيس السيسى.

وقالت لبنى ذكى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية أن حقوق المرأة المصرية أخذتها بقوه فى عهد الرئيس السيسى ولا بد من رد الجميل والوقوف صف واحد وعلى قلب واحد لنقول نعم للزعيم الوطنى الرئيس السيسى.

وأختتم الشاعر والكاتب أحمد غنيم تناول فيها قصيدة عن إنجازات الرئيس السيسى ومؤيدا للرئيس السيسى.