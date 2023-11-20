عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بالإسماعيلية ينظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات

المؤتمر
المؤتمر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية برئاسة النائب حماد موسى حماد أمين المحافظة ، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالملاعب المفتوحة بإستاد الإسماعيلى الرياضى بمدينة الإسماعيلية، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

 

150 ألف جنيه تبرع من غرفة الإسماعيلية التجارية لنصرة أهالي غزة

حضر المؤتمر الجماهيري الحاشد الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ والدعوة والإعلام الدينى والأمين العام لبيت العائلة المصرية  بالإسماعيلية والقس بنيامين مزيد بسادة ممثل الكنيسة وعضو بيت العائلة المصرية وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور سامى هاشم ، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بالإضافة إلي مشاركة عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلي،  الذين جاءوا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم دعا النائب حماد موسى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري إلى أن يبعث برسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث تصل للعالم أجمع.

وأكد الشيخ أشرف السعيد والقمص بنيامين مزيد بسادة راعى كنيسة الأنبا بيشوي على المشاركة الانتخابية واختيار قائدا حكيما وهو الرئيس السيسى وواجبنا الدينى والوطنى نحوه الوقوف خلفه لتضحيته بروحه من أحل مصر وشعبها الأبى .

من جانبه، قال الدكتور سامى هاشم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقف خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي. ورحب بأعضاء الحملة الرسمية لانتخابات الرئيس السيسى وأضاف أن الرئيس عمل العديد من الإنجازات الواضحة على أرض الواقع ومنها فى قطاع الصحة والتعليم والطرق والكبارى والمدن الجديد وبرنامج حياة كريمة ورعاية الفقراء .

وتابع  النائب حماد موسى كلمته مسلطا الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا.

ثم تحدث النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، مؤكدًا أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

وقال النائب عصام دياب عضو مجلس النواب ، إن الرئيس السيسي هو قائد عظيم واجه تحديات جسيمة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب ورسخ مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري.

وأعلن النائب عصام دياب،  تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والإستقرار في مصر.

كما أكد عصام دياب، أن القيادة السياسية اهتمت بمحافظة الإسماعيلية بتطوير المنظومة التعليمية والمجتمعية والخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية التى نقلت المحافظه نقلة حضارية، لافتا إلي دعم  الرئيس للمشروعات القوميةع الكبرى بالمحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يدعم ويساند بإخلاص وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لأنه قام بإنشاء العديد من الإنجازات العديدة ومنها منظومة التأمين الشامل والقضاء على وباء فيروس سى والقوافل الطبية المتنقلة.

وأشاد الدكتور أحمد دندش من موقف الرئيس السيسى تجاه الشعب الفلسطينى وأهل غزة من تقديم المساعدات والمعونات للشعب الفلسطينى.

وقالت الدكتورة دينا ياقوت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية أننا كقطاع المرأة سوف نقدم مشهدا انتخابيا لتأييد الرئيس السيسى يليق بما قدمه الرئيس لنا، واضافت أن السيدة المصرية حجز الزاوية فى أى عملية انتخابية وأدعوا جميع السيدات الخروج يوم الانتخابات لرد الجميل للرئيس السيسى.

وقالت  لبنى ذكى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية أن حقوق المرأة المصرية أخذتها بقوه فى عهد الرئيس السيسى ولا بد من رد الجميل والوقوف صف واحد وعلى قلب واحد لنقول نعم للزعيم الوطنى الرئيس السيسى.

وأختتم الشاعر والكاتب أحمد غنيم تناول فيها قصيدة عن إنجازات الرئيس السيسى ومؤيدا للرئيس السيسى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

شح المعروض يرفع أسعار السجائر إلى مستوى غير مسبوق

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

ترشيحاتنا

توسع الصراع.. تحذير عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن اختطاف الحوثيين السفينة جالاكسي

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا عند النوم؟.. 3 أسباب لا تعرفها

المرشح الرئاسي حازم عمر: مصر لا تسعى للعدوان.. ونحاول خلق علاقات جيدة مع الدول

خلال عام سنبيدهم جميعًا.. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين عن غزة على الهواء|شاهد

بعد انتهاء العلاقة بالتراضي.. تصرف مفاجئ لاسوريو لصالح نادي الزمالك

شح المعروض يرفع أسعار السجائر إلى مستوى غير مسبوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض اللافت.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ