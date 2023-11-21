الأمم المتحدة تعلن مفاجأة صادمة بشأن درجات الحرارة في العالم

قبل قمة المناخ Cop28 التي تبدأ الأسبوع المقبل في الإمارات العربية المتحدة، حذرت الأمم المتحدة من أن التعهدات الحالية للدول المتعلقة بالانبعاثات ومواجهة تغير المناخ، لا تزال تنذر بارتفاع درجات الحرارة في العالم نحو 3 درجات مئوية في هذا القرن.

وكشف تقرير “فجوة الانبعاثات السنوي” أن العالم في طريقه ليشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بين 2.5 و2.9 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل عصر الصناعة؛ إذا لم تعمل الحكومات على دعم العمل المناخي.

ويتوقع العلماء أن يشهد العالم عدة كوارث عند ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، بدءا من ذوبان الصفائح الجليدية إلى جفاف غابات الأمازون المطيرة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: “الاتجاهات الحالية تقود كوكبنا إلى ارتفاع حتمي في درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، واصفًا الأمر بـ ”المستقبل الجنهمي".

درجات حرارة الأرض

وذكر التقرير أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تنخفض 42% على مستوى العالم بحلول عام 2030 لمنع درجات الحرارة من تجاوز عتبة 1.5 درجة.

وقال تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (Unep) إن تنفيذ السياسات المستقبلية التي وعدت بها البلدان بالفعل من شأنه أن يخفض 0.1 درجة مئوية من حد الثلاث درجات مئوية.

وأضاف أن تنفيذ تخفيضات الانبعاثات التي تعهدت بها البلدان النامية بشرط تلقي الدعم المالي والفني من شأنه أن يخفض ارتفاع درجات الحرارة إلى 2.5 درجة مئوية، وهو سيناريو لا يزال كارثيا.

تحذير الأمم المتحدة

وأوضح التقرير أنه من أجل السير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المتفق عليه دوليا وهو 1.5 درجة مئوية؛ يجب خفض 22 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون من الإجمالي المتوقع حاليا في عام 2030.

ونبه أن هذا يمثل 42% من الانبعاثات العالمية ويعادل ناتج الدول الخمس الأكثر تلويثًا في العالم: “الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان”.

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “لم يبق شخص أو اقتصاد على هذا الكوكب بمنأى عن تغير المناخ، لذلك نحن بحاجة إلى التوقف عن وضع سجلات غير مرغوب فيها بشأن الانبعاثات ودرجات الحرارة”.

وأضافت: “الاتجاهات الحالية تقود كوكبنا إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية، وهذا فشل في القيادة، كما أنه لم تكن مصادر الطاقة المتجددة أرخص أو أكثر سهولة من أي وقت مضى”.