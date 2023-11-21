عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمم المتحدة تعلن مفاجأة صادمة بشأن درجات الحرارة في العالم

الأمم المتحدة تعلن
الأمم المتحدة تعلن عن مفأجاة صادمة بشأن درجات الحرارة

قبل قمة المناخ Cop28 التي تبدأ الأسبوع المقبل في الإمارات العربية المتحدة، حذرت الأمم المتحدة من أن التعهدات الحالية للدول المتعلقة بالانبعاثات ومواجهة تغير المناخ، لا تزال تنذر بارتفاع درجات الحرارة في العالم نحو 3 درجات مئوية في هذا القرن.

وكشف تقرير “فجوة الانبعاثات السنوي” أن العالم في طريقه ليشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بين 2.5 و2.9 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل عصر الصناعة؛ إذا لم تعمل الحكومات على دعم العمل المناخي.

ويتوقع العلماء أن يشهد العالم عدة كوارث عند ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، بدءا من ذوبان الصفائح الجليدية إلى جفاف غابات الأمازون المطيرة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: “الاتجاهات الحالية تقود كوكبنا إلى ارتفاع حتمي في درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، واصفًا الأمر بـ ”المستقبل الجنهمي". 

درجات حرارة الأرض 

وذكر التقرير أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تنخفض 42% على مستوى العالم بحلول عام 2030 لمنع درجات الحرارة من تجاوز عتبة 1.5 درجة.

وقال تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (Unep) إن تنفيذ السياسات المستقبلية التي وعدت بها البلدان بالفعل من شأنه أن يخفض 0.1 درجة مئوية من حد الثلاث درجات مئوية.

وأضاف أن تنفيذ تخفيضات الانبعاثات التي تعهدت بها البلدان النامية بشرط تلقي الدعم المالي والفني من شأنه أن يخفض ارتفاع درجات الحرارة إلى 2.5 درجة مئوية، وهو سيناريو لا يزال كارثيا.

تحذير الأمم المتحدة 

وأوضح التقرير أنه من أجل السير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المتفق عليه دوليا وهو 1.5 درجة مئوية؛ يجب خفض 22 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون من الإجمالي المتوقع حاليا في عام 2030.

ونبه أن هذا يمثل 42% من الانبعاثات العالمية ويعادل ناتج الدول الخمس الأكثر تلويثًا في العالم: “الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان”.

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “لم يبق شخص أو اقتصاد على هذا الكوكب بمنأى عن تغير المناخ، لذلك نحن بحاجة إلى التوقف عن وضع سجلات غير مرغوب فيها بشأن الانبعاثات ودرجات الحرارة”.

وأضافت: “الاتجاهات الحالية تقود كوكبنا إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية، وهذا فشل في القيادة، كما أنه  لم تكن مصادر الطاقة المتجددة أرخص أو أكثر سهولة من أي وقت مضى”.

رئيس COP28: يجب خفض الانبعاثات لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض

العربية للهلال والصليب الأحمر: دول العالم ملزمة بالحفاظ على درجة حرارة الأرض

 

درجات حرارة الأرض قمة المناخ COP28 الامارات العربيه المتحده الأمم المتحدة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

أخيرا إطلاق موبايل Note 13 الأسطوري بكاميرا 108 ميجابكسل ..وأقل سعر سيذهلك

ترشيحاتنا

بلغ 81 عاما.. بايدن أكبر رئيس يحكم أمريكا وسط مخاوف إعادة انتخابه

فيتوريا يطالب أحمد فتوح ومحمد صبحي بحل أزمتهما مع الزمالك

الهواتف القاهرة لسامسونج وصلت.. مواصفات رائعة لسلسلة Honor 100 وسعر بسيط

فصائل عراقية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية

ياسمين عز تتوجه لنقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعها

أسعار الحج السياحي 2024 بالتفصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

الأمم المتحدة تعلن مفاجأة صادمة بشأن درجات الحرارة في العالم

خلال عام سنبيدهم جميعًا.. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين عن غزة على الهواء|شاهد

بالأبيض اللافت.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ