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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العربية للهلال والصليب الأحمر: دول العالم ملزمة بالحفاظ على درجة حرارة الأرض

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور صالح بن حمد التويجري أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إن الأطراف المشاركة في قمة المناخ المقبلة مطلوب منها تنفيذ ما تم الالتزام به مسبقا في القمم المناخية السابقة.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول اتفقت على وجود برنامج واضح بعدد سنوات محددة للوصول لمرحلة الانبعاث الصفري للغازات الملوثة للمناخ.

وأوضح أن درجة حرارة الأرض الآن ترتفع، ومستوى المحيطات يرتفع، وهناك تهديد من كوارث كبيرة جدا، قد تتسبب في اختفاء جزر أو مدن بأكملها إذا استمر هذا الوضع.

ولفت إلى أن قادة العالم التزموا في قمة جلاسكو على عدم ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف، لأنه وقتها ستكون الأوضاع في كوكب الأرض كارثية، وللأسف من تدفع ثمن هذه التغيرات هي الدول التي لا تنتج انبعاثات ملوثة للبيئة.

الإعلامية إيمان الحويزي البحث عن المفقودين الهلال الأحمر القمم المناخية المنظمة العربية للهلال الاحمر برنامج مطروح للنقاش درجة حرارة الأرض شاشة القاهرة الإخبارية

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