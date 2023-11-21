عايدة فهمي عن نجاح مسلسل «صوت وصورة»: حنان مطاوع كارت كسبان| خاص

أعربت الفنانة عايدة فهمي عن سعادتها بدورها فى مسلسل “صوت وصورة” الذى يعرض حاليًا ، وتجسيدها شخصية الأم القوية التى فى النهاية تحتوي ابنتها على الغلطة التى ارتكبتها.

وقالت عايدة فهمي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها لم تتوقع نجاح المسلسل الكبير الذى حققه منذ إنطلاقة عرضه ، لكن حنان مطاوع دائمًا كارت كسبان فى جميع الأعمال ونجاحها مضمون.

مسلسل “عيشها بفرحة”

وعن نجاح حكاية “عيشها بفرحة”، قالت الفنانة عايدة فهمي إن دورها كان متغيرا لأن بداية الحكاية عرضت شخصية الأم اللطيفة لهاني عادل التى تحب ابنها بشكل كبير، ولكن تحولت لأم شرسة عندما قرر أبنها الوحيد أن يتزوج من هبة مجدي الفتاة التى كانت تجلس على كرسي متحرك.

مسلسل “صوت وصورة”

مسلسل “صوت وصورة” يتكون من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، وعايدة فهمي، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة»، ومن إنتاج أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.