عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عايدة فهمي عن نجاح مسلسل «صوت وصورة»: حنان مطاوع كارت كسبان| خاص

عايدة فهمي
عايدة فهمي

أعربت الفنانة عايدة فهمي عن سعادتها بدورها فى مسلسل “صوت وصورة” الذى يعرض حاليًا ، وتجسيدها شخصية الأم القوية التى فى النهاية تحتوي ابنتها على الغلطة التى ارتكبتها.

وقالت عايدة فهمي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها لم تتوقع نجاح المسلسل الكبير الذى حققه منذ إنطلاقة عرضه ، لكن حنان مطاوع دائمًا كارت كسبان فى جميع الأعمال ونجاحها مضمون. 

مسلسل “عيشها بفرحة”

وعن نجاح حكاية “عيشها بفرحة”، قالت الفنانة عايدة فهمي إن دورها كان متغيرا لأن بداية الحكاية عرضت شخصية الأم اللطيفة لهاني عادل التى تحب ابنها بشكل كبير، ولكن تحولت لأم شرسة عندما قرر أبنها الوحيد أن يتزوج من هبة مجدي الفتاة التى كانت تجلس على كرسي متحرك.

txt

الحاجة معالي| عايدة فهمي تكشف عن دورها في مسلسل العودة .. خاص

txt

هيقولي لأ.. لقاء سويدان ترد على شائعات إعجابها بميدو عادل

txt

لسه معرفناش مين قتل عصام الصياد.. صدقي صخر: فركش صوت وصورة

txt

حنان مطاوع عن مسلسل صوت وصورة: سعيدة جدًا بتقديمه ومحدش طرحه قبل كده

مسلسل “صوت وصورة”

مسلسل “صوت وصورة” يتكون من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، وعايدة فهمي، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة»، ومن إنتاج أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.

أعمال الفنانة عايدة فهمي مسلسل العودة عايدة فهمي فى مسلسل صوت وصورة حكاية عيشها بفرحة مسلسل 55 حكاية حب أعمال منصة شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

بعد الارتفاع الجنوني| حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة.. وهذه الأسعار

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

موضوعات متعلقة

الحاجة معالي| عايدة فهمي تكشف عن دورها في مسلسل العودة .. خاص

متأثرة بحالتها.. ماذا قالت صفية العمري عن حورية فرغلي |فيديو

هيقولي لأ.. لقاء سويدان ترد على شائعات إعجابها بميدو عادل

وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا في هذا الموعد.. تفاصيل

أبرز النجوم الحاضرين لحفل International Emmy Awards .. صور

ممثل إسرائيلي شهير يفجر بيتا في غزة ويدعم جيش الاحتلال.. شاهد

تامر عبدالمنعم يكشف أهمية دور الثقافة في الحملات الانتخابية

أحمد حاتم: خايف من الفشل لأعمالي القادمة

ترشيحاتنا

شقيقي أكل ورثي أنا وأمي فهل يجوز أخذ شيء بدون علمه.. الإفتاء ترد

على خطى أوستن.. وزير الدفاع الألماني يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة|ما القصة؟

خصم بلاك فرايداي على Galaxy S23 Ultra.. أقوي جوال سامسونج فى العالم

تحرك عاجل للقوات البرية الإيرانية .. ماذا يحدث؟

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر 100 ألف جندي على الحدود مع لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

قناص فلسطيني| صفقة الأهلي المحتملة لقيادة الهجوم.. والجمهور: يسجل من «المسافة صفر»

بعد الارتفاع الجنوني| حقيقة وقف بيع الذهب بمحلات الصاغة.. وهذه الأسعار

مقطع مؤثر.. فيديو يوثق مآسي تفطر القلوب للشعب الفلسطيني.. شاهد

فيديو

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ