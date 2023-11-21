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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحاجة معالي| عايدة فهمي تكشف عن دورها في مسلسل العودة .. خاص

عايدة فهمي
عايدة فهمي

كشفت الفنانة عايدة فهمي عن طبيعة دورها في مسلسلها الجديد “العودة”، والمنتظر أن يعرض خلال الأيام القادمة.

وقالت عايدة فهمي في تصريح لـ"صدى البلد": إنها في بداية الأمر أُغرمت بالدور لأنه صعيدي، لأنها تحب تجسيد الأدوار الصعيدية.

وعن طبيعة دورها فى المسلسل، قالت عايدة فهمي إنها تجسد دور الحاجة معالي التي يحترمها الجميع، وهي أيضًا أم ذو شخصية قوية جدًا لـ عصام السقا، ولكنها ليست متسلطة، وهي التي قررت أن تولي أبنها منصب العمدة ، ليستكمل الرحلة بعد والده.

وعن كواليس المسلسل ، أعربت الفنانة عايدة فهمي عن سعادتها بالكواليس وبالعمل مع المخرج أحمد حسن ، لأن اختياراته دائمًا مميزة ، وأنها تحب العمل معه دائمًا لذلك وافقت على الدور مباشرة قبل أن تقرأ تفاصيل الشخصية.

معلقة: "فرق الأجيال كان بيخليني مش عارفة إزاي هنتعامل، لكن فى كواليس المسلسل أنا حسيت إن إحنا كلنا شبه بعض وكلنا أصحاب  ، وأتمنى المسلسل ينال إعجاب الناس وكواليسنا الممتعة تظهر للجمهور".

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مسلسل وبينا معاد 2

وعن الأعمال القادمة ، قالت الفنانة عايدة فهمي إنها حاليًا بدأت فى تصوير مسلسل وبينا معاد الجزء2 ، وأنها أحبت دورها فى الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه .

مسلسل العودة

ويشارك فى مسلسل العودة عدد كبير من نجوم الفن ومنهم عايدة فهمي ، شريف سلامة ومحمد على رزق ،عصام السقا وحمزة العلى ومحمد رضوان وتارا عماد وبسنت شوقي ووليد فواز ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومن إخراج أحمد حسن.

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