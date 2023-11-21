عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

الفنانة نهايل طايل
الفنانة نهايل طايل

قالت الفنانة نجلاء بدر، أنها ترفض فكرة تبنى طفل ولكنها ليس ضد كفالة اليتيم وهناك فرق كبير بينهما.

وأوضحت نجلاء بدر أن رفضها لتلك الفكرة بسبب بلوغ الطفل لسن الرشد في وقت معين، ففي ذلك التوقيت أصبح مقيم معها في المنزل وهو أمر غير صائب وينطبق ذلك الأمر لو كانت فتاة فلا يصح أن تقيم معها برفقة زوجها.

نجلاء بدر: أرفض فكرة تبني طفل وزوجي لم يشاهد دوري في صوت وصورة


نجلاء بدر ترفض التبني

 

وتابعت نجلاء بدر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل ، مع الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "التبني مؤلم لكن الشرع هو كفالة اليتيم لكن أنا مقدرش أروح أشوفهم، مش عاوزه أتعلق بحد.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات الفنانة نجلاء بدر مع الإعلامية نهايل طايل .. تابع الفيديو جراف التالي:

نجلاء بدر تبني طفل كفالة اليتيم برنامج تفاصيل الإعلامية نهال طايل صدى البلد 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

ترشيحاتنا

اعتداء خطير.. رئيس النواب: على السلطات المصرية مواجهة أي محاولا ت لتهجير الفلسطينيين

رئيس النواب: نرفض بشكل قاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح وتحديدا إلى سيناء

التقييم وجمع البيانات مستمر.. اكتشاف غاز جديد في البحر المتوسط شرق العامرية

مفاجأة غير سعيدة للمرفوض طلب تصالحه في مخالفات البناء بالقانون الجديد

مدرب المنتخب السابق: انضمام فتوح وصبحي للمنتخب أمر عادي جدا

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ