هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

قالت الفنانة نجلاء بدر، أنها ترفض فكرة تبنى طفل ولكنها ليس ضد كفالة اليتيم وهناك فرق كبير بينهما.

وأوضحت نجلاء بدر أن رفضها لتلك الفكرة بسبب بلوغ الطفل لسن الرشد في وقت معين، ففي ذلك التوقيت أصبح مقيم معها في المنزل وهو أمر غير صائب وينطبق ذلك الأمر لو كانت فتاة فلا يصح أن تقيم معها برفقة زوجها.



نجلاء بدر ترفض التبني

وتابعت نجلاء بدر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل ، مع الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "التبني مؤلم لكن الشرع هو كفالة اليتيم لكن أنا مقدرش أروح أشوفهم، مش عاوزه أتعلق بحد.

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