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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر: أرفض فكرة تبني طفل وزوجي لم يشاهد دوري في صوت وصورة

نجلاء بدر
نجلاء بدر

قالت الفنانة نجلاء بدر، أنها ترفض فكرة تبنى طفل ولكنها ليس ضد كفالة اليتيم وهناك فرق كبير بينهما، موضحة أن رفضها لتلك الفكرة بسبب بلوغ الطفل لسن الرشد في وقت معين، ففي ذلك التوقيت أصبح مقيم معها في المنزل وهو أمر غير صائب وينطبق ذلك الأمر لو كانت فتاة فلا يصح أن تقيم معها برفقة زوجها.


وتابعت نجلاء بدر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "التبني مؤلم لكن الشرع هو كفالة اليتيم لكن أنا مقدرش أروح أشوفهم، مش عاوزه أتعلق بحد مش هيفضل بتاعي.. كفالة اليتيم ده واجب ديني أنا بعمله وراضية بيه وبحس بيه".


واستكملت نجلاء بدر حديثها قائلة أن زوجها لم يشاهد دورها في مسلسل "صوت وصورة" حتى وقتنا الحالي كونها ترفض أن تشاهد نفسها في أي عمل فني حتى لا تنتقد نفسها ويأتي لها شعور بالإحباط خلال تصوير العمل وتقوم من تغيير أداؤها خلال تصويرها الدور.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

https://fb.watch/orp3eMzsVc/?mibextid=Nif5oz

نجلاء بدر

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