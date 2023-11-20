نجلاء بدر: إحساس الأمومة حلو وبعوض حاجة نقصاني من جوايا في الشغل

قالت الفنانة نجلاء بدر، أنها رفضت البطولة المطلقة أكثر من مرة، وعرض عليها ذلك الأمر أكثر من مرة، ولكن هناك أعمال لو قبلت بها كبطولة مطلقة ستخسر كثير من رصيدها، والمكسب في حد ذاته فيما تقدمه حاليا وهو أهم لديها من كثرة عدد المشاهد.



وتابعت نجلاء بدر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "السيناريوهات في البطولة المطلقة لازم تكون مدروسة بالبطل، ومكنتش عاوزه أجازف في اللي فات علشان أعمل بطولة مطلقة وبعد كده أخسر الرصيد اللي أنا بنيته عند الجمهور كممثلة شاطرة.. ده أهم عندي بكتير من أني أنا أكون نجمة العمل".

وأشارت نجلاء بدر إلى أن نجاح أدوارها بالأمومة يرجع إلى كونها لم تمارس شعور الأمومة في الحقيقة، ودائما أقول أن الفنان يجب أن يبتعد عن حياته الشخصية ويبحث عن أدوار لم يعيشها في الحقيقة، واحساس الأمومة مختلف لدي أي أنثى، وأستمتع وأنا أجسد شعور الأمومة خلال مشاهدي في الأعمال الفنية.

واختتم نجلاء بدر حديثها قائلة :"إحساس الأمومة ممتع جدا، وأنا بحب أمارسة في شغلي يمكن ربنا لم يأذن في الحياة، بس بعوض حاجه جوايا نقصاني وبجرب نفسي فيها وجربتها في أطفال وشباب مراهقة إحساس حلو ودايما بيكون في علاقة بيني وبين أي ممثل بيقوم بدور ابني لما بيقولي يا ماما بعد اللوكيشن".



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

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