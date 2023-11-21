بدء توافد أعضاء مجلس النواب استعدادا لجلسة رئيس الوزراء

عرضت إكسترا نيوز خبر عادل يفيد، توافد أعضاء مجلس النواب استعدادا لجلسة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.

أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة البرلمانية حول التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح المجلس أن الجلسة ستتضمن مداخلات لـ 16 عضوا برلمانيا حول هذا الموضوع.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة، فإن النواب، عبدالهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عبدالمنعم إمام وضياء داود وعاطف مغاوري وأحمد خليل خيرالله، سوف يعرضون طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

