المشدد من 3 لـ6 سنوات لتشكيل عصابي لتهريب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكامًا رادعة على أكبر تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي..

وقضت المحكمة بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة سياحة حضوريًا بالسجن المشدد 3 سنوات وبتغريمه 200 ألف جنيه لما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومعاقبة شريك بشركة لإدارة المنشأت السياحية ومرشد سياحي غيابيًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه مع إلزام المتهمين بنفقات إعادة المهاجرين المهربين من دولة ألبانيا لمصر ومصادرة المحرر المزور المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمود سيد، 65 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة بيم ترافل للسياحة، مشير محمد، 56 سنة، شريك بشركة فود كورت لإدارة المنشأت السياحية، محمود عبد الفتاح، 40 سنة، مرشد سياحي بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة بتهريب وآخرين مجهولين حال كونهم جماعة إدرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية من المهاجرين المجني عليهم والذين بلغوا عشرات من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

جماعة إجرامية منظمة

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين وآخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادي "مبالغ مالية".

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تزوير شهادات تحليل كورونا

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضحت التحقيقات أنهم قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورة للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة واستعملاه، بأن مهرا به المحررات موضوع الاتهام السابق.

وأشارت شهادة المجني عليه رجب محمد ، 55 سنة، ميكانيكي إلى أنه في سبيل رغبته للهجرة إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي بغرض الحصول على فرصة عمل بهم تواصل مع شركة صن بيم ترافيل للسياحة والتي كانت قد أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادها لتسفير المواطنين وتشغيلهم بدول الاتحاد الأوروبي واتفق مع مسئوليها على دفع مبالغ مالية سلمها إليهم نظير تدبير إجراءات سفرهم إلى دولة ألبانيا وفيها سوف يتم استقباله بمعرفة موظفي تلك الشركة للعمل على إجراءات نقله إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي وتشغيله بها ونفاذًا لذلك الاتفاق تم تسفيره إلى دولة ألبانيا عبر ميناء القاهرة الجوي إلا أنه وبوصولهم رفضت السلطات الألبانية دخولهم بدعوى هجرتهم إليها بطريقة غير شرعية وأعادتهم إلى ميناء القاهرة الجوي.