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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من المحكمة ضد 6 متهمين بسرقة مليون و170 ألف جنيه

قرار المحكمة في 6
قرار المحكمة في 6 متهمين بسرقة مليون و170 ألف جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس 6 متهمين، لسرقتهم أكثر من مليون جنيه من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات في الهرم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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تم القبض على المتهمين بمعرفة الجهات الأمنية وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه- سيارة مينى باص "دون لوحات معدنية"وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق، بأنه حال استقلال المجني عليهما سيارة وبحوزتهما مبلغ مليون و170 ألف جنيه، تتبعوا خطواتهم، وباستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة، وقاموا بسرقة المبلغ المالي، وأكدوا أن محاسب بداخل الشركة استغل عمله وعلم بتحركات العاملين، واتفق مع المتهمين، بارتكاب الواقعة.

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كشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من "سائق، مرافقه- مقيمين بالبحيرة" بأنه حال استقلالهما سيارة "نقل" قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما "مليون و170 ألف جنيه" وسيرهما بدائرة القسم فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولون" قاموا باستيقافهما وادعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى، وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة "6 أشخاص- مقيمين بالجيزة والبحيرة". 

قاضي المعارضات محكمة سرقة شركة الهرم

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