أحرقوا عائمة في دار السلام واعتدوا على العاملين بها.. قرار المحكمة بشأن المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين بحرق عائمة في دار السلام والاعتداء على المتواجدين بها لجلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أحمد. ع»، 37 سنة، تاجر مواشي، «مصطفى .ب»، 36 سنة، سائق، «محمد .ع. ع»، 50 سنة، سائق، «محمد .ع .م»، 33 سنة، صاحب مغسلة سيارات، «هارون .س»، 20 سنة، طالب، «عمر .أ»، 23 سنة، عامل، «محمود .ع»، 35 سنة، محام، في القضية رقم 7224 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم لسنة 2023 كلي حلوان، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما فؤاد محمود و وليد أحمد وكان ذلك بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر وتكدير أمنهما وسلامتهما وذلك حال كونهم أكثر من 3 أشخاص وقد وقعت تلك الجريمة حال حيازتهم وإحرازهم الأسلحة البيضاء وقد وقعت بناء على تلك الجريمة محل الاتهام الثاني والجنح محل الاتهامات من الثالث للخامس.

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وأضافت التحقيقات إحراز المتهم السابع وحيازة باقي المتهمين من الأول للسادس مفرقعات "مخاليط نارية" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وضربوا المجني عليه فؤاد محمود عمدًا مع سبق الإصرار بأن أعدوا العدة وبيتوا النية وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به وما إن ظفروا به حتى تعدى عليه المتهم السادس فأحدث به الإصابات التي أعجزته عن أشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا وكان ذلك باستخدام المفرقعات حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأكدت التحقيقات إتلاف المتهمين عمدًا أموالًا ثابتة ومنقولة بعائمة أندريا والتي لا يمتلكونها والمملوكة للمسئول عن شركة فارتي للاستثمار وإدارة المطاعم وترتب على ذلك ضررًا ماديًا وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواة - سنجة" وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.