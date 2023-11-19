حبس عامل سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه.. والتهمة «طلقة»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل حضوريًا بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه لحيازته طلقة سلاح ناري بدون ترخيص، مع مصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6365 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 171728 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «عبد الله .م»، 28 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز ذخائر «طلقة» مما تستخدم على الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.

وأضافت شهادة الرائد شرطة شريف سيد بقطاع الأمن الوطني أه نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم التحريات دلته على إحرازه لذخائر بدون ترخيص فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على طلقة عيار 7.62× 39 مم.

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وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الطلقة كاملة الأجزاء مما تستخدم على الأسلحة النارية 7.62×39 مم غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستخدام.