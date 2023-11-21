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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شخصان ينصبان على مواطن في سيارة لذوي الإعاقة وقرار عاجل ضد المتهمين

نصبوا على المواطنين
نصبوا على المواطنين في سيارات مجهزة طبيً

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم تسليمهم سيارات مجهزة طبيًا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وطالبت جهات التحقيق بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود ضحايا أخرين من عدمه، واعترف المتهمين في أقوالهم أمام جهات التحقيق بقيامهما باستيراد السيارات المجهزة طبياً من الخارج وإعادة بيعها لعملائهما بأقساط، إلا أنهما لم يتمكنا من الانتظام فى تحصيل تلك الأقساط وعجزا عن تسديد المبالغ المستحقة عليهما، ما دفعهما لتحصيل مبالغ مالية من المجنى عليه وآخرين لسداد ديونهما.

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وضبط الأجهزة الأمنية المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم بيع سيارات مجهزة طبيا حيث نُشر على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة مدعومة بصور زعم خلالها قيام (مالك شركة لاستيراد السيارات المجهزة طبياً) وبرفقته آخرين "محددين" بالاستيلاء على مبلغ مالى منه بزعم تسليمه سيارة مجهزة طبياً ، وقيامهم بإغلاق مقر الشركة بمنطقة المهندسين بالجيزة.

ورد بلاغ من طالب مقيم بالمنيا ضد المشكو فى حقهما شخصين "شركاء بشركة لإستيراد السيارات المجهزة طبياً" لقيامهما بالنصب عليه فى مبلغ مالى "مقدم حجز سيارة مجهزة طبياً" واكتشافه غلق مقر الشركة وهروبهما، وتبين بالفحص أن المتهمين مرتكبى الواقعة وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحقيق معهما، وأصدرت جهات التحقيق قرارها المتقدم.

متهمين الجيزة سيارات معاقين نصب حبس

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