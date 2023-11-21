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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدتان وزوجاهما.. قرار عاجل من جهات التحقيق ضد عصابة مستحضرات التجميل

عصابة مستحضرات تجميل
عصابة مستحضرات تجميل

قررت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة المتهمين بانتحال صفة مندوبى مبيعات منتجات تجميل  لسرقة مدرس بالمعاش فى مدينة 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية.

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و قررت جهات التحقيق في وقت سابق حبس المتهمين، وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بإرتكاب الواقعة عقب علمهم بأن المجنى عليه يعيش بمفرده ، فادعوا عملهم مندوبين مبيعات لإحدى شركات مستحضرات التجميل لتسهيل الدخول إلى شقته وسرقته تحت تهديد السلاح.

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تلقت الأجهزة المعنية بلاغ من مدرس بالمعاش يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمدينة 6 أكتوبر يفيد حضور سيدة وشخصين مجهولين للشقة محل إقامته بزعم عملهم بمبيعات إحدى شركات مستحضرات التجميل والتعدى عليه بالضرب ومحاولة تكبيله والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى و فيزا كارد و ساعة يد وبعض الأجهزة المنزلية، وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم سيدتين وزوجيهما لهم معلومات جنائية.

وأكد المتهمون على ارتكابهم الواقعة ، وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لعميل لهم "سىء النية" مالك محل هواتف محموله أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه ، وبإرشاد المتهمين تم ضبط كافة المسروقات ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر جهات التحقيق عملها، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

الجيزة متهمين مندوب مبيعات مستحضرات تجميل محاكمة

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