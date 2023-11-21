عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق يلتهم شقة تدار كمصنع للملابس الجاهزة بإمبابة

صدى البلد

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، حريق نشب داخل شقة سكنية تدار كمصنع للملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى الرائد محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

 

txt

التهم 1000 متر.. ننشر صور إخماد حريق مصنع مراتب بشبرامنت

txt

منع كارثة.. إخماد حريق التهم مصنع مراتب في شبرامنت .. صور

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الشقة تدار كمصنع للملابس الجاهزة وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ونتج عن الحريق تفحم عدد من ماكينات الخياطة وبعض الأقمشة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية حريق امبابة قسم شرطة إمبابة مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في العالم.. تفاصيل

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

موضوعات متعلقة

حركات إباحية وألفاظ فاضحة.. فيديو مثير للجدل بين كروان مشاكل وانجي

فيديو المطبخ.. بلاغ يتهم كروان مشاكل وانجي بالتحريض على الفسق

شاهدته مع جارتي على السطح.. علياء تشكو زوجها: بتخان من 10 سنين

اليوم.. أولى جلسات استئناف زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

الكنز الملعون.. انهيار حفرة على شاب ينقب عن الآثار بالجيزة

انتشال جثة شاب والبحث عن طفل في غرق سيارة بترعة المريوطية.. صور

التهم 1000 متر.. ننشر صور إخماد حريق مصنع مراتب بشبرامنت

منع كارثة.. إخماد حريق التهم مصنع مراتب في شبرامنت .. صور

ترشيحاتنا

سفير صربيا بالقاهرة: نثمن تحركات مصر الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في قطاع غزة

وزير العدل: بدأنا العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في 13 محكمة ابتدائية

ننتظر رد الاحتلال .. بيان عاجل مكن حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب سوريا

جبالي: موقف النواب يتماشى مع رؤية الدولة في دعم القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ