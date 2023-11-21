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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حال تهجير الفلسطينين.

الأردن تهدد بالحرب مع إسرائيل في هذه الحالة

الأردن - علم
الأردن - علم

أكد الدكتور بشر الخصاونة  رئيس الوزراء الأردني إن أي محاولات من شأنها إيجاد ظروفاً لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية تشكّل إخلالاً مادياً في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.


وفي بيان لرئاسة الوزراء؛ فقد جدَّد الخصاونة ، التأكيد على رفض الأردن أي محاولات من هذا القبيل قائلاً إنها تُعتبر "بمثابة إعلان حرب علينا، كونها تشكّل إخلالاً مادياً في اتفاقية السلام" بحسب ماذكرت صحيفة هلا اخبار الأردنية .

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني بوزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر.

وكان الخصاونة قد أكد في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" أمس الاثنين أن "غياب الحل السياسي بفلسطين سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ ثم إلى انفجار أكبر"، مضيفاً أن "غياب الحل السياسي لن يقودنا إلا لعبثية تكرار ما يحصل في غزة".

وأوضح ان ما يحدث في غزة جرائم حرب تؤسس لفجوة ما بين أجيال ستؤدي إلى دوامات عنف أخرى، إذا لم يكن الأفق السياسي حاضراً بشكل مباشر"، مشدداً على ضرورة إيقاف الحرب فوراً.

 

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