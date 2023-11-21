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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة لبنانية تعلن عن استشهاد 2 من صحفييها في العدوان الصهيوني

شهداء في غارات سابقة
شهداء في غارات سابقة للاحتلال

قالت قناة الميادين اللبنانية إن اثنين من موظفيها قتلا في هجوم إسرائيلي في جنوب البلاد اليوم، وفق ما نقلت صحف دولية.


وذكرت أن الشهداء هم المراسلة والصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعمري.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن "استشهاد ثلاثة مواطنين - صحفيان ومدني آخر - في قصف معادي" قالت إنه وقع في منطقة طير حرفا القريبة من الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يمثل الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تبادل إطلاق النار مع القوات المناهضة لإسرائيل في لبنان.


وذكرت رويترز بأن وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية أفادت بمقتل صحفيين وشخص آخر في جنوب لبنان بالقرب من الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.


وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة إلى الشهر الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ بدء الإحصائيات قبل أكثر من ثلاثة عقود.

 

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