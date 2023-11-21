رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الحاسبات والمعلومات.. صور

افتتح صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر الذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بعنوان " الحوسبة الذكية ونظم المعلومات".

وحضر الافتتاح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية و الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم والتنمية المحلية سابقاً و رئيس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر والدكتورة إيمان ثروت رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات والبروفيسور حسن عبد الله المدير الأكاديمي لجامعة إيست لندن والدكتورة رشا إسماعيل و وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون الدراسات العليا والبحوث و نائب رئيس المؤتمر والدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور تامر مصطفى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و لفيف من ضيوف المؤتمر من مصر و عدد من الدول الأجنبية و ممثلي العديد من الشركات العالمية العاملة في المجال و الأساتذة والباحثين والطلاب .

وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن علوم الحاسب أصبحت علوماً محورية لا غنى عنها في مختلف مجالات الحياة ، وأن تطبيقاته استطاعت في غضون سنوات قلائل أن تغير من نمط وطبيعة الحياة اليومية بدءً من الاستخدامات البسيطة وصولاً للاندماج في مجالات الصناعة والطب والهندسة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحدث تأثيرا كبيراً في تقدم المجتمعات ونهضة الدول.

و أضاف أن ما يحدث من تطور في مجالات علوم الحاسب بشكل متسارع يدعو لضرورة التركيز المستمر على قطبي المخترعات والبحث العلمي والعوائد من الدمج بينهما بما يضمن استمرار عجلة التنمية.

من جانبها ركزت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس و رئيس المؤتمر على ضرورة تعزيز دور الحوسبة والذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل مستدام ، في ظل ما تشكله علوم الحاسب من محور رئيس في العصر الحديث يعزز قدرات المجتمعات على الفهم وتحليل البيانات ويقدم إمكانات هائلة تسهم في نهضة الأمم و تقدم الشعوب.

ولفتت إلى أن المؤتمر الذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بشكل سنوي ليس مجرد منصة لعرض ونشر الأبحاث فحسب ،بل هو ملتقى علمي عالمي يجمع ألمع العقول في المجال من مختلف دول العالم من بينها اليابان ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ،مصر، وغيرها من البلدان ؛ لمناقشة و تبادل الخبرات والوقوف على الجديد والمستحدث .

وأشارت إلى أن أبرز ما يميز مؤتمر هذا العام هو وجود معرض يقام على هامش المؤتمر يضم عدداً من كبريات الشركات الدولية العاملة في المجال و التي توفر فرص التدريب والتوظيف للطلاب والخريجين بما يدعم فلسفة الكلية في دمج التعليم بالصناعة و ربط البحث العلمي بسوق العمل.

و استعرضت الدكتورة رشا إسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أبرز المحاور التي يناقشها مؤتمر هذا العام ، حيث يناقش المؤتمر على مدار يومين متتاليين في ١٥ جلسة ما يزيد عن ٨٣ بحثاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة، الروبوتات والأنظمة المدمجة، شبكات الحاسوب والطب الشرعي والأمن السيبراني، إنترنت الأشياء والبيئات الذكية والحوسبة ، علم البيانات واكتشاف المعرفة، المعلوماتية الحيوية والمعلوماتية الصحية والأنظمة الطبية الحيوية، هندسة البرمجيات، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

كما يتضمن مؤتمر هذا العام ثلاث ورش عمل يقدمها ستة متحدثين من الجانبين الأكاديمي و رجال الصناعة.

و ألقى المحاضرة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر البروفيسور حسن عبد الله ، المدير الأكاديمي لجامعة إيست لندن ، حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العديد من المجالات وبخاصة ارتباطه بتغير المناخ.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم ضيوف المؤتمر من مصر و الدول المشاركة و الرعاة الرسميين وممثلي الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر.